Камоцци об ужесточении лимита: «Я поддерживаю, клубы перестанут звать кого попало, уровень иностранцев возрастет. Это поднимет уровень чемпионата»
Франко Камоцци поддерживает новый формат лимита на легионеров.
Ранее министр спорта РФ заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.
«Я поддерживаю новый лимит на легионеров в РПЛ. На мой взгляд, это абсолютно позитивная история – клубы перестанут звать кого попало, уровень иностранных игроков возрастет.
К тому же молодые российские футболисты будут получать больше игровой практики в своих клубах. Количество таких игроков, которых я находил для «Спартака», вырастет. В общем, новый лимит на легионеров поднимет уровень чемпионата», – заявил экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
