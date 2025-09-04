Камоцци об ужесточении лимита: «Я поддерживаю, клубы перестанут звать кого попало, уровень иностранцев возрастет. Это поднимет уровень чемпионата»

Франко Камоцци поддерживает новый формат лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.

«Я поддерживаю новый лимит на легионеров в РПЛ . На мой взгляд, это абсолютно позитивная история – клубы перестанут звать кого попало, уровень иностранных игроков возрастет.

К тому же молодые российские футболисты будут получать больше игровой практики в своих клубах. Количество таких игроков, которых я находил для «Спартака», вырастет. В общем, новый лимит на легионеров поднимет уровень чемпионата», – заявил экс-советник бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.