Колобков об ужесточении лимита: «Популяризация РПЛ, качество игры – задача лиги. Она не должна противоречить политике государства. Лига может быть коммерческой и заниматься тем, чем пожелает»

Павел Колобков высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.

«Этот вопрос нужно рассматривать комплексно. Посыл понятен, для чего это делается – понятно. Мы много говорим о футболе, а есть виды спорта, где он еще жестче. Лимит – одна из частей той задачи, которая стоит перед нашим спортом. Нам нужно готовить качественный резерв.

В свое время мы прописали в законе обязанность для команд иметь свои футбольные школы. Наши клубы ничего не сделали, а просто подписали договор с детской спортивной школой и подарили им 20 мячей. Есть команды, которые отнеслись ответственно, но в целом произошло вот это. Клубы должны заниматься подготовкой своих воспитанников.

Возможно, стоит сделать и качественный отсев легионеров. Когда к нам приезжают иностранцы за 30, пользы для нашего футбола от этого мало. Стоило бы сделать, как в Англии, где есть такое правило. Если есть идея потолка зарплат и она поддерживается футбольным сообществом, и ее можно обсудить.

Когда принимали лимит, мы четко проработали вопрос с лигами, с федерациями. На тот момент он был оптимальным, потому что сборной предстояло играть на домашнем чемпионате мира. Сейчас наши спортсмены тоже должны быть конкурентоспособны на международном уровне.

Нужно понимать, что перед государством поставлена реальная задача. Популяризация лиги, маркетинг и качество игры наших клубов – задача самой лиги. Она не должна противоречить политике государства, которое вкладывает деньги, строит стадионы. Все же понимают, что деньги в футболе либо государственные, либо окологосударственные. Лига может быть полностью коммерческой и тогда заниматься тем, чем пожелает», – сказал бывший министр спорта РФ Колобков.