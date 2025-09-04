Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»

Виталий Дьяков поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров.

«В этой идее есть и хорошее, и плохое. Условно, «Зенит» может покупать и привозить дорогостоящих легионеров. Иногда это хорошие игроки, иногда – нет. Команда уровня «Пари НН» может сильных легионеров привезти? Вряд ли. Поэтому это сложная ситуация. Каждый, кто высказывается на эту тему, отчасти прав. Это одновременно и хорошее, и плохое решение.

За время нашего отстранения от еврокубков можно было развивать наши школы и академии, вкладывать в своих футболистов. Многие этим занимались? Думаю, что нет. Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Поэтому, конечно, проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?

В начале 2000-х к нам приезжали сильные легионеры, которые потом играли в Лиге чемпионов. А сейчас, к сожалению, легионеры из команд второй восьмерки РПЛ уже совсем слабые», – сказал бывший футболист «Динамо».