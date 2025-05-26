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Салтыков об игровом времени в «Локо»: «Тикнизяна можно понять, он футболист сборной, много играл в прошлом сезоне. У меня чуть другая ситуация – первый сезон в топ-клубе, адаптация»

Никита Салтыков не стал бы сравнивать ситуацию Наира Тикнизяна в «Локо» со своей.

После матча 29‑го тура с ЦСКА (2:2) защитник «Локомотива» Тикнизян  рассказал журналистам, что его не устраивает игровое время и после завершения сезона он будет просить руководство железнодорожников отпустить его.

– Так получилось, что по ходу сезона получал не так много времени, как в «Акроне» или «Крыльях Советов». Любой игрок хотел бы больше играть. Конечно, это тяжело. Но надо оставаться профессионалом, делать свое дело, доказывать на каждой тренировке свою состоятельность. А там уже решать тренерскому штабу.

– В концовке сезона было много резонансных заявлений от тех, кто в похожей ситуации – и от Сулейманова, и от Тикнизяна. Самого не тянуло что‑то подобное сказать на эмоциях?

– Если говорить про Наира, то он все‑таки постарше меня, он игрок национальной сборной. И в прошлом сезоне он много играл, забивал, а сейчас так сложилось, что из‑за высокой конкуренции он не играет. Возможно, в этом плане его можно понять.

У меня чуть‑чуть другая ситуация, я только первый сезон в топ‑клубе. Надо работать над собой каждый день. Как сказал Михаил Михайлович: первый сезон – адаптация, а во втором все пойдет, – сказал полузащитник «Локомотива».

В этом сезоне Салтыков провел 6 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 20-летнего игрока доступна по ссылке.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoНаир Тикнизян
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoТимур Сулейманов
logoНикита Салтыков
logoМатч ТВ
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