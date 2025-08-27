Радимов о Салтыкове в «Локомотиве»: «Просто в пустое место превратился. Все невпопад, это ужасающе выглядит. А был стоящий футболист»

Владислав Радимов назвал Никиту Салтыкова пустым местом.

В 6-м туре Мир РПЛ «Локомотив » сыграл вничью с «Ростовом » (3:3).

21-летний вингер московского клуба Салтыков вышел на замену во втором тайме.

«Галактионов точно перемудрил с заменами. Рамирес в «Краснодаре» «варил», привозил, удалялся. Его выгнали, теперь вернули в РПЛ в «Локомотив». Два мяча из-под него забили, ну, такая невнимательность, когда ты выходишь, люди бьются, 2:0 ведут, борьба за какие-то места...

Ну и правый нападающий Салтыков вышел, который в прошлом году не играл почти. И вот он получает шанс – и раз за разом запарывает, принимает неверные решения, назад добежать не может, отработать.

Мне кажется, здесь даже не дело в том, что нет игровой практики, а дело в том, что надо больше тренировочного процесса. Все невпопад. Такой хороший был футболист Салтыков и превратился просто в пустое место. Это и по-футбольному очень слабо, и это помеха команде, коллективу. Надо думать, выпускать таких футболистов или нет.

Ну и самому Салтыкову как-то надо задуматься в этом плане, потому что ты вредишь команде. Он перешел из Самары в клуб выше уровнем, соответственно, и зарплата наверняка стала выше, то есть, и спрос с него больше. Я очень разочаровался тем, что я увидел от Салтыкова.

Это был действительно хороший футболист. Как выходить из этой ситуации? Ну есть агент, есть тренер, он сам, наконец, уже взрослый стал. Но точно надо что-то предпринимать, потому что все это ужасающе выглядит. Я почему акцентирую внимание? Потому что, действительно, это был стоящий футболист», – сказал бывший игрок «Зенита».