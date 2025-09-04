Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»

Майклу Оуэну не понравилась реакция фанатов «Ливерпуля» на уход Трента в «Реал».

«Мне не понравилась [реакция на его уход]. Я, конечно, могу это понять. Мы понимаем, потому что живем и жили этим всю свою жизнь, мы в футболе или рядом с ним. Но фанаты никогда этого не поймут, потому что у них есть эмблема, и они всегда, до самой смерти будут поддерживать ее.

Вспомним кого-то вроде Джека Грилиша . Фанаты «Астон Виллы » освистывали его и по сей день настроены весьма враждебно. И я не мог поверить своим глазам, когда смотрел, как он играет против них, мне было плохо физически. Парень, который был там с тех пор, как ему исполнилось семь лет или что-то в этом роде. Когда он продвигался в системе клуба, они были никчемными, играли в Чемпионшипе. Он поднялся в одиночку. Буквально, если за последние 15 лет в футболе и была команда из одного человека, я бы сказал, что это был он в «Вилле». В одиночку поднял их на ноги, принес клубу 100 миллионов. Он ушел... Если бы он этого не сделал, если бы он отказал «Манчестер Сити », какой была бы наша игра? Каким был бы футбол? Все постоянно жалуются, что [он ушел] ради денег.

Есть люди, которые действительно чего-то стоят. Они готовы на риск. Новый язык, новые партнеры по команде, новая страна, еда, погода, все другое. Это выглядит как большой риск. Он мог бы сидеть там [в «Ливерпуле »], как и Джек Грилиш, как и вы, как и многие другие. Но представьте, какой была бы игра, если бы у нас не было таких людей, которые действительно пытаются чего-то добиться в жизни? Я говорю об игре за «Реал » вместе с великими игроками. У меня был такой опыт», – сказал экс-форвард сборной Англии в подкасте Rio Ferdinand Presents.