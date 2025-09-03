  • Спортс
86

Трент о переходе в «Реал»: «Это показалось мне правильным шагом в нужное время. «Бернабеу» – священное место, тяжесть футболки заставляет тебя выкладываться по полной»

Трент Александер-Арнолд высказался о переходе из «Ливерпуля» в «Реал».

«Это было одно из самых трудных решений в моей жизни. «Ливерпуль» – мой дом, он сделал меня тем, кто я есть. Но переход в «Мадрид» показался мне правильным шагом в нужное время.

Это определенно вызов, но я принимаю его. «Бернабеу» – священное место. Ты чувствуешь тяжесть футболки, но именно это заставляет тебя выкладываться по полной.

«Ливерпуль» сделал меня тем, кто я есть. Главной причиной [ухода] были амбиции и личное желание перемен. Желание бросить вызов самому себе в новой обстановке. Конечно, наследие [«Реала»] неоспоримо. Но больше всего меня привлекли амбиции и желание испытать себя в новых условиях. Я пару раз разговаривал с Джудом [Беллингемом], мы давно знаем друг друга. Он говорил только хорошее о клубе и атмосфере.

Темп и стиль [в Ла Лиге] отличаются, но именно это меня и привлекает. Я с нетерпением жду возможности испытать себя в таких условиях. Я чувствую, что это не только профессиональная, но и личностная трансформация. Переезд в новую страну, знакомство с новой культурой развивает тебя как личность. Дело не только в футболе. 

Конечно, здесь все по-другому, но меня мотивирует желание проявить себя в Ла Лиге, оставить свой след в «Мадриде», – сказал защитник «Реала».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GQ España
