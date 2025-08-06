Слот о Виртце: «Кроссы и забросы Трента были крайне важны. Фло тоже обладает этими качествами, только на другой позиции. Он дает креатив»
Арне Слот считает, что переход Флориана Виртца в «Ливерпуль» компенсирует уход Трента.
«Флориан очень креативен в атакующей трети. С уходом Трента мы лишились креатива со стороны обороны – его кроссы и забросы на ход партнерам были крайне важны.
Думаю, Фло тоже обладает этими качествами, только на абсолютно другой позиции. Но, так или иначе, он дает креатив», – сказал тренер «Ливерпуля»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: This is Anfield
