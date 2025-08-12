Влахович может остаться в «Юве» – предложений от топ-команд не поступало. Форвард готов провести сезон на скамейке, но не терять зарплату в 12 млн евро (GdS)

Душан Влахович может остаться в «Ювентусе».

Контракт сербского нападающего с туринцами истекает в следующем году. В сезоне-2025/26 игрок должен заработать 12 миллионов евро после уплаты налогов благодаря соглашению с растущей зарплатой.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Влахович не хочет отказываться от этих денег, даже если большую часть сезона придется провести на скамейке. «Ювентус » хочет продать игрока, который не согласился продлевать контракт на менее выгодных условиях.

Ранее Душан отказал «Фенербахче » и клубам Саудовской Аравии. Предложений от топ-команд не поступало, остальные он счел «несоответствующими своему уровню».