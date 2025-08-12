  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Влахович может остаться в «Юве» – предложений от топ-команд не поступало. Форвард готов провести сезон на скамейке, но не терять зарплату в 12 млн евро (GdS)
25

Влахович может остаться в «Юве» – предложений от топ-команд не поступало. Форвард готов провести сезон на скамейке, но не терять зарплату в 12 млн евро (GdS)

Душан Влахович может остаться в «Ювентусе».

Контракт сербского нападающего с туринцами истекает в следующем году. В сезоне-2025/26 игрок должен заработать 12 миллионов евро после уплаты налогов благодаря соглашению с растущей зарплатой. 

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Влахович не хочет отказываться от этих денег, даже если большую часть сезона придется провести на скамейке. «Ювентус» хочет продать игрока, который не согласился продлевать контракт на менее выгодных условиях. 

Ранее Душан отказал «Фенербахче» и клубам Саудовской Аравии. Предложений от топ-команд не поступало, остальные он счел «несоответствующими своему уровню».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
