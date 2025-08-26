«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Салемакерса. «Милан» пока не хочет расставаться с любимчиком Аллегри, но сделка возможна

«Ювентус» не планирует сохранять Душана Влаховича.

Как сообщает Tuttosport, туринцы планируют продать форварда в случае получения хорошего предложения.

Новым клубом серба может стать «Милан». Главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри уже работал с Влаховичем , для него это цель номер один, однако руководство предпочло бы более дешевого футболиста.

Отмечается, что при этом стороны активно работают над сделкой, рассматривая включение в нее равноценного игрока. Например, Алексиса Салемакерса , который нравится «Ювентусу », но в то же время входит в число любимчиков Аллегри. Пока «Милан » отказывается расставаться с бельгийцем, но трансфер все же не исключен.

Главной проблемой называются запросы агента Влаховича, не желающего снижать зарплатные требования.