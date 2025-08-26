«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Салемакерса. «Милан» пока не хочет расставаться с любимчиком Аллегри, но сделка возможна
«Ювентус» не планирует сохранять Душана Влаховича.
Как сообщает Tuttosport, туринцы планируют продать форварда в случае получения хорошего предложения.
Новым клубом серба может стать «Милан». Главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри уже работал с Влаховичем, для него это цель номер один, однако руководство предпочло бы более дешевого футболиста.
Отмечается, что при этом стороны активно работают над сделкой, рассматривая включение в нее равноценного игрока. Например, Алексиса Салемакерса, который нравится «Ювентусу», но в то же время входит в число любимчиков Аллегри. Пока «Милан» отказывается расставаться с бельгийцем, но трансфер все же не исключен.
Главной проблемой называются запросы агента Влаховича, не желающего снижать зарплатные требования.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
