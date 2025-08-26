  • Спортс
  • «Ювентус» предложил «Ньюкаслу» Влаховича за 30 млн евро. «Сорокам» форвард не интересен
«Ювентус» предложил «Ньюкаслу» Влаховича за 30 млн евро. «Сорокам» форвард не интересен

«Ньюкасл» получил предложение подписать Душана Влаховича.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс со ссылкой на источники в Италии, «Ювентус» считает, что Влахович подходит «сорокам» в качестве потенциальной замены для Александера Исакa, которым интересуется «Ливерпуль».

Туринский клуб готов принять предложения в районе 30 млн евро, чтобы снять с зарплатной ведомости сербского нападающего после прихода Джонатана Дэвида.

Утверждается, что на данный момент «Ньюкасл» не планирует двигаться дальше в этом направлении, несмотря на проявленный ранее интерес. Также остается неясным, готов ли сам Влахович к переходу в английский клуб.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
logoДушан Влахович
logoАлександер Исак
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoсерия А Италия
возможные трансферы
