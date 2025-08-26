«Ювентус» предложил «Ньюкаслу» Влаховича за 30 млн евро. «Сорокам» форвард не интересен
«Ньюкасл» получил предложение подписать Душана Влаховича.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс со ссылкой на источники в Италии, «Ювентус» считает, что Влахович подходит «сорокам» в качестве потенциальной замены для Александера Исакa, которым интересуется «Ливерпуль».
Туринский клуб готов принять предложения в районе 30 млн евро, чтобы снять с зарплатной ведомости сербского нападающего после прихода Джонатана Дэвида.
Утверждается, что на данный момент «Ньюкасл» не планирует двигаться дальше в этом направлении, несмотря на проявленный ранее интерес. Также остается неясным, готов ли сам Влахович к переходу в английский клуб.
Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости