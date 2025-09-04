«ПСЖ» добавил Сафонова в список вызванных в сборные игроков на клубном сайте
«ПСЖ» добавил Матвея Сафонова в список игроков, вызванных в сборные.
Вчера на сайте французского клуба появился список футболистов, включенных в составы национальных команд в сентябре.
В публикации не был упомянут российский голкипер, вызванный на BetBoom товарищеские матчи со сборными Иордании и Катара 4 и 7 сентября.
Сегодня список был отредактирован, в нем появилась информация о Сафонове и двух играх, которые предстоят сборной России.
Карпин о посте «ПСЖ» без упоминания Сафонова: «Чеферин говорит одно, делает другое – то же и здесь. Обидно, но что, плакать? Имеем в виду, окей»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «ПСЖ»
