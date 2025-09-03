Колобков про отсутствие Сафонова в списке вызванных в сборные игроков «ПСЖ»: «Выглядит глупо, они придерживаются политики УЕФА и ФИФА, считающих, что нашей сборной сейчас нет»
Павел Колобков прокомментировал решение «ПСЖ» проигнорировать Матвея Сафонова.
Российский голкипер не попал в опубликованный парижанами список футболистов, вызванных в сборные.
«На самом деле они придерживаются политики УЕФА и ФИФА, которые считают, что на данный момент нашей сборной нет. Для них наша сборная не играет. Поэтому они соблюдают эту политическую линию, надуманные правила.
Это выглядит глупо. Но, к сожалению, они придерживаются такой практики. Они делают это для публики, чтобы к ним было не придраться. Болельщики все прекрасно понимают. Они вынуждены играть в эту совершенно глупую игру», – сказал бывший министр спорта РФ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
