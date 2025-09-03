Переход Жерсона в «Зенит» – один из 13 худших трансферов лета по версии ESPN. Вольтемаде в «Ньюкасл» – на 1-м месте, Эзе в «Арсенал» – на 5-м, Исак в «Ливерпуль» – на 8-м

ESPN включил трансфер Жерсона в «Зенит» в число худших сделок лета.

В статье переход бразильца прокомментирован следующим образом: «В последнем составе сборной Бразилии, выбранном Карло Анчелотти, есть два футболиста «Зенита ». Но ни одного из них не зовут Жерсон».

В список худших, самых спорных трансферов попали:

1. Ник Вольтемаде , из «Штутгарта » в «Ньюкасл» за 85 млн евро. Рыночная стоимость на Transfermarkt – 30 млн, на сколько стоимость будет ниже уплаченной суммы через год – на 48,5%.

2. Сон Хын Мин , из «Тоттенхэма » в «Лос-Анджелес» за 22 млн евро. Рыночная стоимость – 20 млн, ожидаемая разница – 48,2%.

3. Йоан Висса, из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за 57,7 млн евро. Рыночная стоимость – 32 млн, ожидаемая разница – 45,27%.

4. Матео Ретеги, из «Аталанты» в «Аль-Кадисию» за 68,25 млн евро. Рыночная стоимость – 45 млн, ожидаемая разница – 30,98%.

5. Эберечи Эзе, из «Кристал Пэлас» в «Арсенал» за 69,3 млн евро. Рыночная стоимость – 55 млн, ожидаемая разница – 26,93%.

6. Луис Суарес Чаррис, из «Альмерии» в «Спортинг» за 22,2 млн евро. Рыночная стоимость – 8 млн, ожидаемая разница – 26,82%.

7. Бриан Мбемо, из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн евро. Рыночная стоимость – 55 млн, ожидаемая разница – 21,6%.

8. Александер Исак, из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 140 млн евро. Рыночная стоимость – 120 млн, ожидаемая разница – 26%.

9. Матеус Кунья, из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед» за 74,2 млн евро. Рыночная стоимость – 60 млн, ожидаемая разница – 21,02%.

10. Кингсли Коман, из «Баварии» в «Аль-Наср» за 25 млн евро. Рыночная стоимость – 30 млн, ожидаемая разница – 17,3%.

11. Луис Диас, из «Ливерпуля» в «Баварию» за 70 млн евро. Рыночная стоимость – 70 млн, ожидаемая разница – 17%.

12. Жерсон Сантос, из «Фламенго» в «Зенит» за 25 млн евро. Рыночная стоимость – 25 млн, ожидаемая разница – 17%.

13. Мартин Субименди, из «Реал Сосьедад» в «Арсенал» за 70 млн евро. Рыночная стоимость – 60 млн, ожидаемая разница – 16,7%.