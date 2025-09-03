  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Переход Жерсона в «Зенит» – один из 13 худших трансферов лета по версии ESPN. Вольтемаде в «Ньюкасл» – на 1-м месте, Эзе в «Арсенал» – на 5-м, Исак в «Ливерпуль» – на 8-м
34

Переход Жерсона в «Зенит» – один из 13 худших трансферов лета по версии ESPN. Вольтемаде в «Ньюкасл» – на 1-м месте, Эзе в «Арсенал» – на 5-м, Исак в «Ливерпуль» – на 8-м

ESPN включил трансфер Жерсона в «Зенит» в число худших сделок лета.

В статье переход бразильца прокомментирован следующим образом: «В последнем составе сборной Бразилии, выбранном Карло Анчелотти, есть два футболиста «Зенита». Но ни одного из них не зовут Жерсон».

В список худших, самых спорных трансферов попали:

1. Ник Вольтемаде, из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за 85 млн евро. Рыночная стоимость на Transfermarkt – 30 млн, на сколько стоимость будет ниже уплаченной суммы через год – на 48,5%.

2. Сон Хын Мин, из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес» за 22 млн евро. Рыночная стоимость – 20 млн, ожидаемая разница – 48,2%.

3. Йоан Висса, из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за 57,7 млн евро. Рыночная стоимость – 32 млн, ожидаемая разница – 45,27%.

4. Матео Ретеги, из «Аталанты» в «Аль-Кадисию» за 68,25 млн евро. Рыночная стоимость – 45 млн, ожидаемая разница – 30,98%.

5. Эберечи Эзе, из «Кристал Пэлас» в «Арсенал» за 69,3 млн евро. Рыночная стоимость – 55 млн, ожидаемая разница – 26,93%.

6. Луис Суарес Чаррис, из «Альмерии» в «Спортинг» за 22,2 млн евро. Рыночная стоимость – 8 млн, ожидаемая разница – 26,82%.

7. Бриан Мбемо, из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн евро. Рыночная стоимость – 55 млн, ожидаемая разница – 21,6%.

8. Александер Исак, из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 140 млн евро. Рыночная стоимость – 120 млн, ожидаемая разница – 26%.

9. Матеус Кунья, из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед» за 74,2 млн евро. Рыночная стоимость – 60 млн, ожидаемая разница – 21,02%.

10. Кингсли Коман, из «Баварии» в «Аль-Наср» за 25 млн евро. Рыночная стоимость – 30 млн, ожидаемая разница – 17,3%.

11. Луис Диас, из «Ливерпуля» в «Баварию» за 70 млн евро. Рыночная стоимость – 70 млн, ожидаемая разница – 17%.

12. Жерсон Сантос, из «Фламенго» в «Зенит» за 25 млн евро. Рыночная стоимость – 25 млн, ожидаемая разница – 17%.

13. Мартин Субименди, из «Реал Сосьедад» в «Арсенал» за 70 млн евро. Рыночная стоимость – 60 млн, ожидаемая разница – 16,7%.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
рейтинги
logoАталанта
logoМЛС
logoЙоан Висса
logoСон Хын Мин
logoАлександер Исак
logoвысшая лига Португалия
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoРеал Сосьедад
logoВулверхэмптон
logoбундеслига Германия
logoСпортинг
logoКристал Пэлас
logoЛиверпуль
logoМатео Ретеги
logoНик Вольтемаде
logoЭберечи Эзе
logoАль-Кадисия
logoсерия А Италия
logoБрентфорд
деньги
logoЛуис Диас
logoБриан Мбемо
logoМатеус Кунья
logoНьюкасл
logoБавария
logoЗенит
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛуис Суарес Чаррис
logoШтутгарт
logoЛос-Анджелес Гэлакси
logoТоттенхэм
logoФламенго
logoЖерсон
logoЛа Лига
logoКингсли Коман
logoМартин Субименди
ESPN
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Байер» может назначить Постекоглу
17вчера, 22:05
Майкл Оуэн: «МЮ» выиграет АПЛ в ближайшие 10 лет, никто не может сказать, что шансов нет. Это может случиться через 4 года»
24вчера, 21:25
Чеферин о Европе: «Фальшивые левые говорят: «Мы знаем все, вы – ничего». Есть риторика ультраправых: «Мигранты отнимают у вас работу, бла-бла-бла». Раньше за таким следовала война»
26вчера, 21:18
Предварительные цены на билеты на ЧМ – от 60 до 6 730 долларов. ФИФА анонсировала динамическое ценообразование: «Будем менять в зависимости от спроса и остатков»
1вчера, 20:53
Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет – а он не уходил. Он забрал одну медаль, я видел ее в Белом доме»
14вчера, 20:48
Трент о переходе в «Реал»: «Это показалось мне правильным шагом в нужное время. «Бернабеу» – священное место, тяжесть футболки заставляет тебя выкладываться по полной»
39вчера, 20:31
У «Ман Сити» худшее трансферное сальдо в 2025 году – минус 368,7 млн евро. «Арсенал» – 2-й, «МЮ» – 4-й, «Реал» – 7-й, «Аль-Наср» – 10-й, «Спартак» – 23-й, «Зенит» – 31-й
36вчера, 20:15
Чеферин о баннере «Прекратите убивать детей»: «Тот, кто считает это послание политическим, – идиот. Израильские популисты называли нас антисемитами. Ужасно, что дети умирают от голода»
60вчера, 19:59
Фан-группы «Барсы», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других команд – УЕФА: «Клубы не бродячие цирки, перенос матчей лиг в другие страны – извращение футбола ради краткосрочной выгоды»
6вчера, 19:51
«Челси» не включил Стерлинга и Буонанотте в заявку на ЛЧ, но внес порвавшего «кресты» Колуилла
23вчера, 19:11
Ко всем новостям
Последние новости
Кукурелья о своих шансах на «Золотой мяч» в случае победы на ЧМ: «Будет сложно – люди хотят видеть тех, кто забивает голы. Но защитники уже выигрывали раньше, и это может повториться»
2вчера, 22:03
Спенс о том, что он станет первым игроком-мусульманином в истории сборной Англии: «Это благословение. Это показывает, что ребенок любой веры сможет это сделать»
18вчера, 21:50
«Реал» допустил лишь 17 ударов по своим воротам за три матча Алонсо в Ла Лиге. Это лучший старт со времен Гвардиолы – «Барселона» в 2008-м дала пробить 12 раз
8вчера, 21:45
Доннарумма о переходе в «Ман Сити»: «Гвардиола очень хотел меня видеть, и это льстило мне. Горжусь тем, что мной заинтересовался такой престижный клуб»
5вчера, 21:36
Митрович расторг контракт с «Аль-Хилалем» и переходит в катарский «Аль-Райян». Серб забил 48 голов за 51 матч в саудовской лиге
10вчера, 21:29
Анчелотти о невызове Неймара: «Техническое решение. У меня уже есть на примете состав для ЧМ, самой большой ошибкой была бы неправильная заявка. Бразилия 24 года не побеждала, ответственность огромная»
9вчера, 21:15
«Западные страны пытаются любыми способами навредить России. С помощью геополитики, спорта». Монсон про отсутствие Сафонова в списке вызванных в сборные игроков «ПСЖ»
6вчера, 20:59
Экс-защитник «Челси» Зума перешел в румынский ЧФР. Игрока предлагали «Спартаку»
4вчера, 20:58Фото
Нванери и Льюис-Скелли отдали бы «Золотой мяч» Ямалю: «Он заслужил, судя по его выступлениям»
5вчера, 20:37
Слуцкий о «Сочи»: «Офигел, когда Дзюба против них на своем пердячем убежал в буллит в 3-й раз. У команды нет позиционной атаки, но они играли в нечеловечески высокую линию. Принципы Морено не подходили»
6вчера, 20:25