Глебов о Челябинске: «Там человека иногда называют «вафля», если он нюни распускает. Если ты вафля, тебя уничтожат, скажут: «Ты девочка». Я вырос в среде, где надо быть мужиком»

Кирилл Глебов рассказал, как жизнь в Челябинске закалила его характер.

Родившийся в Челябинске полузащитник, которому в ноябре исполнится 20 лет, перешел в ЦСКА в 2019 году.

– Что тебе дал Челябинск?

– По-челябински скажу. Там человека иногда называют «вафля». Если он такой: «Ну-на, ну-на». Нюни распускает, плачет. Вот если ты вафля – тебя в Челябинске просто уничтожат. Скажут: «Ты девочка».

Меня, скажем, не взяли в «Краснодар», не сразу взяли в ЦСКА – с двух просмотров я уезжал. А я не хныкал, не опускал голову. Потому что вырос в среде, где надо быть мужиком, готовым ко всему. Не взяли? Да и ладно – это же не значит, что ты никому не нужен. Нужен будешь, если хочешь играть в футбол.

Так же и в ЦСКА. Не выпускали меня – а я на тренировке все равно выкладывался. «Вы меня, может, не любите – но я-то знаю, что делал все, чтобы играть. И буду делать максимум дальше», – сказал полузащитник ЦСКА.

Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»

