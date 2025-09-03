Глебов о Челябинске: «Там можно отхватить за слова, которые в столице не несут в себе ничего плохого. Ни разу не видел, чтобы в Москве кто-то быканул с ничего»

Кирилл Глебов рассказал, что в Челябинске можно «отхватить за слова».

– Где рос в Челябинске?

– Район у нас неопасный, мимо гаражей я ходил спокойно. И все же знал, куда лучше не ходить ночью. Лишнего в Челябинске лучше не говорить – может прилететь. Россиянам из твоих регионов там стоит быть осторожными. В Челябинске можно отхватить за слова, которые в столице не несут в себе ничего плохого.

– Ты выхватывал за слова?

– Мне везло, а вот друзья попадали в ситуации. Приходили с синяками: «Подрались, что-то не поделили». Один идет, толкает встречного в плечо: «Ты че, широкий?» И вспыхивает заварушка. Просто потому, что кому-то нравятся драки. Ни разу не видел, чтобы в Москве кто-то быканул с ничего, – сказал полузащитник ЦСКА .

