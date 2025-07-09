Мусиала обратился к болельщикам после травмы в матче с «ПСЖ»: «Приятно видеть, как футбольный мир объединяется, я ценю это. В случившемся некого винить»

Джамал Мусиала призвал не обвинять никого в своей травме.

Полузащитник «Баварии» опубликовал видеообращение в соцсетях. Ранее Мусиала был прооперирован в связи с переломом малоберцовой кости, полученным в стыке с голкипером «ПСЖ » Джанлуиджи Доннаруммой в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира (0:2).

«Благодарю за любовь и поддержку, которую я получил от всех вас. Это очень много значит для меня. Приятно видеть, как футбольный мир объединяется в такое время, и я действительно ценю это. Операция прошла хорошо. Я нахожусь под тщательным наблюдением.

Хочу сказать, что в случившемся некого винить. Подобные ситуации случаются, и теперь я намерен использовать это время, чтобы снова набраться сил и позитивного настроя. Я с нетерпением жду встречи с вами», – сказал Мусиала.