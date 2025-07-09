Мусиала ответил на пост Доннаруммы о своей травме: «Спасибо за пожелания и не переживай! Это часть футбола»
В матче «ПСЖ» и «Баварии» в 1/4 финала клубного чемпионата мира (2:0) Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади парижан. Левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась. Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости.
После матча Доннарумма опубликовал в соцсети пост с обращением к Джамалу: «Все мои молитвы и наилучшие пожелания обращены к тебе🙏🏽».
Сегодня немец оставил комментарий под публикацией вратаря.
«Спасибо тебе за пожелания и не переживай!
Это часть футбола», – написал полузащитник «Баварии».
Мусиала обратился к болельщикам после травмы в матче с «ПСЖ»: «Приятно видеть, как футбольный мир объединяется, я ценю это. В случившемся некого винить»