Мусиала ответил на пост Доннаруммы о своей травме: «Спасибо за пожелания и не переживай! Это часть футбола»

Джамал Мусиала ответил на пост Джанлуиджи Доннаруммы о своей травме.

В матче «ПСЖ » и «Баварии» в 1/4 финала клубного чемпионата мира (2:0) Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади парижан. Левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась . Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости.

После матча Доннарумма опубликовал в соцсети пост с обращением к Джамалу: «Все мои молитвы и наилучшие пожелания обращены к тебе🙏🏽».

Сегодня немец оставил комментарий под публикацией вратаря.

«Спасибо тебе за пожелания и не переживай!

Это часть футбола», – написал полузащитник «Баварии».

Мусиала обратился к болельщикам после травмы в матче с «ПСЖ»: «Приятно видеть, как футбольный мир объединяется, я ценю это. В случившемся некого винить»