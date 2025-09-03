  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Предварительные цены на билеты на ЧМ – от 60 до 6 730 долларов. ФИФА анонсировала динамическое ценообразование: «Будем менять в зависимости от спроса и остатков»
2

Предварительные цены на билеты на ЧМ – от 60 до 6 730 долларов. ФИФА анонсировала динамическое ценообразование: «Будем менять в зависимости от спроса и остатков»

ФИФА использует динамическое ценообразование при реализации билетов на ЧМ.

Международная федерация футбола сообщила, что самый дешевый пропуск на игру чемпионата мира 2026 года будет стоить 60 долларов – это касается группового этапа турнира. Самый дорогой билет на финал обойдется покупателю в 6 730 долларов.

Однако эти суммы носят предварительный характер. Вероятно, они изменятся после жеребьевки – а может, и до нее.

«Мы будем корректировать цены в зависимости от спроса и оставшихся запасов», – сообщил представитель ФИФА.

Таким образом организация сможет максимизировать доходы и посещаемость.

«ФИФА адаптируется к внутреннему рынку. В США и Канаде цены на мероприятия устанавливаются в соответствии со спросом на них», – подчеркнули в ФИФА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoЧМ-2026
logoФИФА
деньги
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Объем нелегальных ставок на ЧМ-2026 может превысить регулируемый беттинг-рынок (ООН)
2 сентября, 07:36
Месси еще не определился насчет участия на ЧМ-2026. Решение будет приниматься на ходу
2128 августа, 09:13
«Трамп готов использовать все, чтобы обеспечить мир во всем мире. Ждем, что лидеры 48 стран приедут». Глава рабочей группы администрации США о подготовке к ЧМ-2026
3127 августа, 12:20
Главные новости
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
1016 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
728 минут назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
2128 минут назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
1542 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
36сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
63сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
45сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграет с Венесуэлой, Бразилия против Чили, Уругвай примет Перу
15сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» выиграло дело у украинского агента Ордеца, требовавшего 400 тысяч евро за продление контракта. Защитник покинул клуб до вступления в силу нового соглашения («СЭ»)
1 минуту назад
Агент Жерсона об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
25 минут назад
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
117 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
446 минут назад
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
450 минут назад
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
853 минуты назад
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
1сегодня, 14:22
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
17сегодня, 14:22
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00
Первая лига. «Урал» в гостях у костромского «Спартака», «Челябинск» против «Факела»
45сегодня, 14:00Live