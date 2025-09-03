Предварительные цены на билеты на ЧМ – от 60 до 6 730 долларов. ФИФА анонсировала динамическое ценообразование: «Будем менять в зависимости от спроса и остатков»
ФИФА использует динамическое ценообразование при реализации билетов на ЧМ.
Международная федерация футбола сообщила, что самый дешевый пропуск на игру чемпионата мира 2026 года будет стоить 60 долларов – это касается группового этапа турнира. Самый дорогой билет на финал обойдется покупателю в 6 730 долларов.
Однако эти суммы носят предварительный характер. Вероятно, они изменятся после жеребьевки – а может, и до нее.
«Мы будем корректировать цены в зависимости от спроса и оставшихся запасов», – сообщил представитель ФИФА.
Таким образом организация сможет максимизировать доходы и посещаемость.
«ФИФА адаптируется к внутреннему рынку. В США и Канаде цены на мероприятия устанавливаются в соответствии со спросом на них», – подчеркнули в ФИФА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости