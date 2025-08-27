В США оценили шансы Дональда Трампа обеспечить мир во всем мире перед ЧМ-2026.

«Приезжают [сборные] из 48 стран. Я ожидаю, что лидеры этих 48 стран, возможно, приедут на стартовые матчи. Конечно, много чего произойдет в следующие 289 дней с геополитической точки зрения. Это, вероятно, повлияет отчасти на ситуацию.

Футбол очень важен для большого числа стран мира, Дональд Трамп знает это лучше, чем кто бы то ни было. Думаю, он готов использовать все, что должен, чтобы в действительности обеспечить мир во всем мире.

Во многих случаях речь идет о спорте, спортивной дипломатии, являющейся для любых иностранных лидеров, которые необязательно сходятся во мнении [с Трампом], отличной возможностью в действительности сесть [за стол переговоров] и добиться этого (искомых результатов – Спортс’‘).

Трамп понимает, что речь идет об отличной возможности собрать мир. И, будем надеяться, когда 11 июля будущего года чемпионат мира начнется, у нас будут какие-то новости», – сказал руководитель рабочей группы администрации США по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани.