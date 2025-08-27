  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Трамп готов использовать все, чтобы обеспечить мир во всем мире. Ждем, что лидеры 48 стран приедут». Глава рабочей группы администрации США о подготовке к ЧМ-2026
31

«Трамп готов использовать все, чтобы обеспечить мир во всем мире. Ждем, что лидеры 48 стран приедут». Глава рабочей группы администрации США о подготовке к ЧМ-2026

В США оценили шансы Дональда Трампа обеспечить мир во всем мире перед ЧМ-2026.

«Приезжают [сборные] из 48 стран. Я ожидаю, что лидеры этих 48 стран, возможно, приедут на стартовые матчи. Конечно, много чего произойдет в следующие 289 дней с геополитической точки зрения. Это, вероятно, повлияет отчасти на ситуацию.

Футбол очень важен для большого числа стран мира, Дональд Трамп знает это лучше, чем кто бы то ни было. Думаю, он готов использовать все, что должен, чтобы в действительности обеспечить мир во всем мире.

Во многих случаях речь идет о спорте, спортивной дипломатии, являющейся для любых иностранных лидеров, которые необязательно сходятся во мнении [с Трампом], отличной возможностью в действительности сесть [за стол переговоров] и добиться этого (искомых результатов – Спортс’‘).

Трамп понимает, что речь идет об отличной возможности собрать мир. И, будем надеяться, когда 11 июля будущего года чемпионат мира начнется, у нас будут какие-то новости», – сказал руководитель рабочей группы администрации США по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги4760 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
logoЧМ-2026
logoДональд Трамп
logoСборная США по футболу
Политика
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тренер «Гримсби»: «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда. У них невероятный тренер. Они на правильном пути – это видно»
1 минуту назад
Вратарь «Гримсби» Пим о победе: «Разозлен, ведь я болею за «МЮ». Но именно ради этого и играешь в футбол – просто блестяще»
113 минут назад
«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»
325 минут назад
Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси играет с «Орландо Сити»
1сегодня, 00:30Live
Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки «МЮ» сделали заявление, начав матч без всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»
100вчера, 22:14
«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»
10вчера, 21:54
У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»
39вчера, 21:41
«МЮ» вылетел во 2-м раунде Кубка лиги впервые с 2014 года. Манкунианцы не проходят дальше четвертьфинала после победы в 2023-м при тен Хаге
59вчера, 21:31
Пас Агуэро на 93:20 – кто отдал? Ответ – внутри игры
вчера, 21:30Тесты и игры
«МЮ» и «Гримсби» нанесли по 13 ударов в серии пенальти. Вратарь хозяев Пим реализовал 11-метровый и отбил удар Куньи, Мбемо попал в перекладину, Онана парировал удар Одуора
14вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда
3сегодня, 00:55
«Сочи» о Морено: «Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Тренер чувствует себя удовлетворительно»
сегодня, 00:45
Компани о победе в Кубке Германии: «Ваэн» может собой гордиться. «Бавария» показала неидеальную игру, недостаточно вести 2:0, нужно забить третий гол»
2сегодня, 00:15
Тебас о критике еврокомиссаром Микаллефом матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 – большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»
7вчера, 22:07
Батчи о Сперцяне: «Мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Эдо уже доказал, что он особенный футболист»
5вчера, 22:02
Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу – не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»
1вчера, 21:46
«Милан» договорился с Нкунку. Клубу также интересны Влахович, Довбик, Джексон и Эмболо (Sky Sport)
4вчера, 21:46
Онана отразил удар Одуора в серии пенальти с «Гримсби». Вратарь «МЮ» перевел мяч в перекладину
19вчера, 21:12
Фермин сказал окружению, что хочет остаться в «Барселоне». «Челси» предложил за хавбека 58 млн евро и готов улучшить условия личного контракта (Diario Sport)
9вчера, 21:04
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить 10-12 млн евро за хавбека «Реала», приоритет – подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)
5вчера, 21:03