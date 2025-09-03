Карпин о матче с Иорданией: «Не было времени на подготовку – не первый раз. Но сейчас полегче, чем два года назад, игроки быстрее вспоминают, что мы делаем»

Валерий Карпин оценил готовность сборной России к команде Иордании.

«Не было времени на подготовку – не первый раз. Ничего нового на этом сборе не происходит. Потом будет два дня на подготовку к Катару .

Сейчас полегче, чем два года назад. Сейчас футболисты быстрее вспоминают те вещи, которые мы делаем: прессингуем, атакуем и обороняемся. Костяк уже нарисовался.

Что покажет Иордания , зависит от нас. Посмотрим, что завтра в игре будет происходить», – сказал главный тренер сборной России.