Карпин о матче с Иорданией: «Не было времени на подготовку – не первый раз. Но сейчас полегче, чем два года назад, игроки быстрее вспоминают, что мы делаем»
Валерий Карпин оценил готовность сборной России к команде Иордании.
«Не было времени на подготовку – не первый раз. Ничего нового на этом сборе не происходит. Потом будет два дня на подготовку к Катару.
Сейчас полегче, чем два года назад. Сейчас футболисты быстрее вспоминают те вещи, которые мы делаем: прессингуем, атакуем и обороняемся. Костяк уже нарисовался.
Что покажет Иордания, зависит от нас. Посмотрим, что завтра в игре будет происходить», – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
