Тумилович о «Спартаке»: «Возьмите свою звезду из 90-х – справится не хуже иностранца. Станкович хорошо играет на публику, но он обычный тренер, решивший срубить денег и уехать»

Геннадий Тумилович советует «Спартаку» позвать на работу кого-нибудь из легенд.

«Спартак » в этом сезоне едет как «Москвич» или «Запорожец». Люди, которые сидят в руководстве клуба, вообще никак с ним не связаны. Это наемные специалисты, которым глубоко все равно на судьбу клуба. Последние 25 лет руководство «Спартака» только убивает команду.

Есть ведь люди, которым «Спартак» небезразличен. Возьмите любого звездного игрока команды из 90-х годов и пригласите его. Он справится точно не хуже любого другого иностранца.

Станкович очень хорошо играет на публику, хотя на самом деле он обычный тренер, который решил срубить в «Спартаке» денег и уехать к себе домой», – отметил экс-вратарь сборной Беларуси.