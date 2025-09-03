  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тумилович о «Спартаке»: «Возьмите свою звезду из 90-х – справится не хуже иностранца. Станкович хорошо играет на публику, но он обычный тренер, решивший срубить денег и уехать»
12

Тумилович о «Спартаке»: «Возьмите свою звезду из 90-х – справится не хуже иностранца. Станкович хорошо играет на публику, но он обычный тренер, решивший срубить денег и уехать»

Геннадий Тумилович советует «Спартаку» позвать на работу кого-нибудь из легенд.

«Спартак» в этом сезоне едет как «Москвич» или «Запорожец». Люди, которые сидят в руководстве клуба, вообще никак с ним не связаны. Это наемные специалисты, которым глубоко все равно на судьбу клуба. Последние 25 лет руководство «Спартака» только убивает команду.

Есть ведь люди, которым «Спартак» небезразличен. Возьмите любого звездного игрока команды из 90-х годов и пригласите его. Он справится точно не хуже любого другого иностранца.

Станкович очень хорошо играет на публику, хотя на самом деле он обычный тренер, который решил срубить в «Спартаке» денег и уехать к себе домой», – отметил экс-вратарь сборной Беларуси.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoГеннадий Тумилович
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуарте попрощался со «Спартаком»: «Спасибо болельщикам за любовь и поддержку. Желаю вам успехов на протяжении всего сезона»
23вчера, 15:28
«Авторитета Черчесова боятся. В Венгрии удивлялись, что «Спартак» тренирует Станкович, а он без клуба. Ставить в «Динамо не выигравшего ничего Карпина более объективно?». Агент Агузаров о тренере
42вчера, 14:37
«С Черчесовым связывались многие клубы РПЛ, в том числе московские. Были телефонные разговоры и встречи, но конкретика была только от «Ахмата». Агент Агузаров о тренере
13вчера, 13:05
Главные новости
Канчельскис о матче России и Украины: «Хотел бы увидеть, когда все закончится. Это братские народы для многих. Мы заложники ситуации, политика не наше дело»
1514 минут назад
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
2135 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
1547 минут назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
3047 минут назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
17сегодня, 14:42
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
39сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
76сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
47сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой об Угальде и ЦСКА: «Этот трансфер был бы не в их стиле – они умеют находить ребят за копейки и развивать их. Не вижу смысла «Спартаку» продавать Манфреда конкуренту»
8 минут назад
«Динамо» выиграло дело у украинского агента Ордеца, требовавшего 400 тысяч евро за продление контракта. Защитник покинул клуб до вступления в силу нового соглашения («СЭ»)
220 минут назад
Агент Жерсона об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
324 минуты назад
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
336 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
6сегодня, 14:38
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
5сегодня, 14:33
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
9сегодня, 14:31
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
19сегодня, 14:22
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
2сегодня, 14:22
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00