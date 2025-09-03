Дуарте попрощался со «Спартаком»: «Спасибо болельщикам за любовь и поддержку. Желаю вам успехов на протяжении всего сезона»

Алексис Дуарте попрощался со «Спартаком».

Парагвайский защитник перешел из московского клуба в «Сантос ». Сумма сделки оценивается в 4 миллиона долларов.

«Сегодня пришло время попрощаться с клубом, который открыл для меня свои двери. Спасибо болельщикам за всю любовь и поддержку, спасибо руководству и тренерскому штабу, спасибо моим партнерам по команде за их поддержку.

Желаю вам всяческих успехов на протяжении всего сезона. Спасибо, «Спартак »!» – написал Дуарте .