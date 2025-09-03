Агент Дьокереша убедил Хардера отклонить более выгодное для «Спортинга» предложение «Ренна» и перейти в «Лейпциг». Ранее Четинкая остался без комиссионных при трансфере Виктора

Агент Виктора Дьокереша свел счеты со «Спортингом».

Сообщалось , что на фоне тяжелых переговоров о переходе нападающего в «Арсенал » его представитель вынужден был отказаться от десятипроцентной комиссии.

Fotbollskanalen со ссылкой на Record передает, что Хасан Четинкая этого не забыл. Он воспользовался знакомством с агентом Конрада Хардера и поспособствовал тому, что форвард отклонил более выгодное для лиссабонцев предложение «Ренна » и остановил свой выбор на «Лейпциге». Утверждается, что представитель Дьокереша также получил от клуба Бундеслиги часть комиссии за этот переход.

В «Спортинге » не знали о том, что Четинкая участвовал в переходе Хардера, до тех пор, пока не увидели их совместное фото на презентации в новом клубе.

«РБ Лейпциг» купил Хардера у «Спортинга» за 26 млн евро. Контракт – на 5 лет