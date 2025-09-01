«РБ Лейпциг» купил Хардера у «Спортинга» за 26 млн евро. Контракт – на 5 лет

Конрад Хардер перешел в «РБ Лейпциг» из «Спортинга».

Немецкий клуб объявил о трансфере 20-летнего нападающего. Стороны заключили контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 26 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Хардер провел 28 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: https://rbleipzig.com/