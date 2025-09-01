«РБ Лейпциг» купил Хардера у «Спортинга» за 26 млн евро. Контракт – на 5 лет
Конрад Хардер перешел в «РБ Лейпциг» из «Спортинга».
Немецкий клуб объявил о трансфере 20-летнего нападающего. Стороны заключили контракт до 2030 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 26 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Португалии Хардер провел 28 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Фото: https://rbleipzig.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «РБ Лейпциг»
