Тьерри Анри: «Дьокереш – настоящая «девятка», это видно по голу «Атлетику». Киллер в штрафной и команда, создающая много моментов, – должен быть идеальный союз. Но нужно терпение»

Тьерри Анри считает Виктора Дьокереша подходящим «Арсеналу» игроком.

«Всегда есть несправедливость в том, что я говорю о форвардах, потому что это оказывает на них ненужное давление, все раздувается.

Я могу лишь сказать, что вы видели гол Дьокереша «Атлетику». Инстинкт, понимание того, куда идет навес, отличный удар головой, мягкий, направляющий мяч в противоположную от голкипера сторону ворот, – он настоящая «девятка». Это гол «девятки».

Он не такая «девятка», как Фирмино, которая опускается вглубь. Он хочет быть в штрафной, быть между штангами, и он сам сказал: пожалуйста, отправляйте мяч в штрафную и снабжайте меня.

Есть киллер в штрафной (цифры не врут), есть команда, которая создает много моментов, – этот союз должен быть идеальным. Но надо понимать, что иногда все начинает работать не сразу. Нужно проявить терпение, и то, что люди нынче нетерпеливые, раздражает», – сказал лучший бомбардир в истории «Арсенала» в интервью Betway.

Дьокереш о том, что взял в «Арсенале» 14-й номер, под которым играл Анри: «Не хочу сравнений. Тьерри – потрясающий игрок, но я пойду своим путем»