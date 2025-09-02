Дьокереш о скандальном уходе Исака из «Ньюкасла»: «Когда игрок не нужен клубу, тот может делать с ним что угодно, у футболиста нет никакой власти. Поздравляю Александера»
Виктор Дьокереш поддержал Александера Исака, со скандалом ушедшего в «Ливерпуль».
«Я поздравляю Исака с переходом. Я не знаю всех подробностей, так что мне сложно говорить об этой ситуации.
Когда футболист не нужен клубу, происходит совершенно обратное, у игрока нет никакой власти. Клуб может делать буквально что угодно», – сказал форвард о своем партнере по сборной Швеции.
Исак и «Ньюкасл» спорят публично: «Обещания нарушены, доверие потеряно»
Дьокереш отказался возвращаться в «Спортинг». Форвард недоволен словами президента и считает, что клуб нарушил договоренность о трансфере этим летом
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
