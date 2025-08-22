Писсаро о Виртце в АПЛ: «Бундеслига остается привлекательным чемпионатом – это рассадник новых игроков. Мы приобрели Диаса, футбол очень динамичен»
– «Бавария» не смогла подписать Флориана Виртца из «Байера», который перешел в «Ливерпуль» за 136 миллионов евро. Означает ли это, что Бундеслига потеряла привлекательность?
– Мы потеряли Флориана Виртца, но приобрели Луиса Диаса. Так часто и происходит. Футбол очень динамичен.
Я думаю, что Бундеслига остается привлекательным чемпионатом для футбольных болельщиков и останется таковой. Это рассадник новых игроков.
Они приходят в этот турнир, чтобы показать, на что они способны. Сейчас это Джоб Беллингем, который идет по стопам своего брата Джуда.
Был Виртц, есть Джамал Мусиала. Молодые таланты всегда на подходе, – сказал бывший нападающий «Баварии» и «Вердера» Клаудио Писарро.
