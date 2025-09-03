  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков о Станковиче: «Если «Спартак» не будет в тройке до зимы, Деяна надо увольнять, чтобы команда встряхнулась. Ему купили всех игроков, которых он хотел, пора показывать результат»
27

Глушаков о Станковиче: «Если «Спартак» не будет в тройке до зимы, Деяна надо увольнять, чтобы команда встряхнулась. Ему купили всех игроков, которых он хотел, пора показывать результат»

Денис Глушаков считает, что Деяна Станковича пока рано увольнять из «Спартака».

«Станковичу купили всех игроков, которых он хотел, а «Спартак» шатает вверх-вниз. Ему нужно начинать показывать результат.

В любом случае главному тренеру надо дать доработать до зимней паузы.

Если до зимы «Спартак» не будет идти в тройке, Деяна надо будет увольнять, чтобы команда встряхнулась», – заявил бывший полузащитник красно-белых.

На данный момент команда Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДенис Глушаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров к хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
24вчера, 09:55
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
88вчера, 08:54
Гендиректор «Спартака»: «Сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Победа в каждой игре – самая правильная цель. Не скажу, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона»
162 сентября, 07:30
Титов о шансах «Спартака» на титул: «Команде, идущей вне топ-5, сложно думать о чемпионстве. После паузы должно быть лучше, хуже уже играть некуда. Клуб – как пороховая бочка»
151 сентября, 07:34
Главные новости
«Байер» может назначить Постекоглу
17вчера, 22:05
Майкл Оуэн: «МЮ» выиграет АПЛ в ближайшие 10 лет, никто не может сказать, что шансов нет. Это может случиться через 4 года»
25вчера, 21:25
Чеферин о Европе: «Фальшивые левые говорят: «Мы знаем все, вы – ничего». Есть риторика ультраправых: «Мигранты отнимают у вас работу, бла-бла-бла». Раньше за таким следовала война»
26вчера, 21:18
Предварительные цены на билеты на ЧМ – от 60 до 6 730 долларов. ФИФА анонсировала динамическое ценообразование: «Будем менять в зависимости от спроса и остатков»
1вчера, 20:53
Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет – а он не уходил. Он забрал одну медаль, я видел ее в Белом доме»
14вчера, 20:48
Трент о переходе в «Реал»: «Это показалось мне правильным шагом в нужное время. «Бернабеу» – священное место, тяжесть футболки заставляет тебя выкладываться по полной»
40вчера, 20:31
У «Ман Сити» худшее трансферное сальдо в 2025 году – минус 368,7 млн евро. «Арсенал» – 2-й, «МЮ» – 4-й, «Реал» – 7-й, «Аль-Наср» – 10-й, «Спартак» – 23-й, «Зенит» – 31-й
36вчера, 20:15
Чеферин о баннере «Прекратите убивать детей»: «Тот, кто считает это послание политическим, – идиот. Израильские популисты называли нас антисемитами. Ужасно, что дети умирают от голода»
60вчера, 19:59
Фан-группы «Барсы», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других команд – УЕФА: «Клубы не бродячие цирки, перенос матчей лиг в другие страны – извращение футбола ради краткосрочной выгоды»
6вчера, 19:51
«Челси» не включил Стерлинга и Буонанотте в заявку на ЛЧ, но внес порвавшего «кресты» Колуилла
23вчера, 19:11
Ко всем новостям
Последние новости
Кукурелья о своих шансах на «Золотой мяч» в случае победы на ЧМ: «Будет сложно – люди хотят видеть тех, кто забивает голы. Но защитники уже выигрывали раньше, и это может повториться»
2вчера, 22:03
Спенс о том, что он станет первым игроком-мусульманином в истории сборной Англии: «Это благословение. Это показывает, что ребенок любой веры сможет это сделать»
18вчера, 21:50
«Реал» допустил лишь 17 ударов по своим воротам за три матча Алонсо в Ла Лиге. Это лучший старт со времен Гвардиолы – «Барселона» в 2008-м дала пробить 12 раз
8вчера, 21:45
Доннарумма о переходе в «Ман Сити»: «Гвардиола очень хотел меня видеть, и это льстило мне. Горжусь тем, что мной заинтересовался такой престижный клуб»
5вчера, 21:36
Митрович расторг контракт с «Аль-Хилалем» и переходит в катарский «Аль-Райян». Серб забил 48 голов за 51 матч в саудовской лиге
10вчера, 21:29
Анчелотти о невызове Неймара: «Техническое решение. У меня уже есть на примете состав для ЧМ, самой большой ошибкой была бы неправильная заявка. Бразилия 24 года не побеждала, ответственность огромная»
10вчера, 21:15
«Западные страны пытаются любыми способами навредить России. С помощью геополитики, спорта». Монсон про отсутствие Сафонова в списке вызванных в сборные игроков «ПСЖ»
6вчера, 20:59
Экс-защитник «Челси» Зума перешел в румынский ЧФР. Игрока предлагали «Спартаку»
4вчера, 20:58Фото
Нванери и Льюис-Скелли отдали бы «Золотой мяч» Ямалю: «Он заслужил, судя по его выступлениям»
5вчера, 20:37
Слуцкий о «Сочи»: «Офигел, когда Дзюба против них на своем пердячем убежал в буллит в 3-й раз. У команды нет позиционной атаки, но они играли в нечеловечески высокую линию. Принципы Морено не подходили»
6вчера, 20:25