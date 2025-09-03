Глушаков о Станковиче: «Если «Спартак» не будет в тройке до зимы, Деяна надо увольнять, чтобы команда встряхнулась. Ему купили всех игроков, которых он хотел, пора показывать результат»
Денис Глушаков считает, что Деяна Станковича пока рано увольнять из «Спартака».
«Станковичу купили всех игроков, которых он хотел, а «Спартак» шатает вверх-вниз. Ему нужно начинать показывать результат.
В любом случае главному тренеру надо дать доработать до зимней паузы.
Если до зимы «Спартак» не будет идти в тройке, Деяна надо будет увольнять, чтобы команда встряхнулась», – заявил бывший полузащитник красно-белых.
На данный момент команда Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
