Титов о шансах «Спартака» на титул: «Команде, идущей вне топ-5, сложно думать о чемпионстве. После паузы должно быть лучше, хуже уже играть некуда. Клуб – как пороховая бочка»

Егор Титов считает, что рано говорить о чемпионстве «Спартака».

После 7 туров красно-белые идут на 6-м месте в таблице Мир РПЛ с 11 очками.

«Команде, которая идет вне топ-5, сложно думать о чемпионстве, речи быть не может. Мы видим, как здорово выглядят «Локомотив », «Краснодар », набирает обороты «Зенит », хорош ЦСКА . Эти команды лучше «Спартака» сейчас выглядят. О чемпионстве пока не будем говорить, тем более проведено 7 туров. Но я надеюсь, что будут сделаны выводы, в ближайшее время мы увидим совсем другой «Спартак», мне бы этого очень хотелось.

Возможно, неплохо, что сейчас будет пауза на сборные, не знаю, сколько дали выходных. Люди отдохнут. «Спартак» – это как пороховая бочка. Как только один матч проваливается – отставка, убрать, купить. Дождемся этой паузы, матч после нее должен быть лучше, потому что хуже уже играть некуда, если говорить честно.

Я думаю, что впечатления от игры «Спартака» с «Сочи» негативные не только у меня. Результат, конечно, порадовал, мнения об отставке Деяна Станковича точно должны встать на паузу у всех тех, кто мечтает, чтобы его убрали. Счет хороший, но качество футбола мне не понравилось», – сказал бывший капитан «Спартака».