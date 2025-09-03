Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров к хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
Министр просвещения РФ считает, что Деян Станкович должен остаться в «Спартаке».
«Конечно, Станковича нужно оставлять. Не надо менять тренера. Нужно дать команде отыграть сезон с этим тренером. Ни к чему хорошему частая смена не приведет.
Да, были обидные проигрыши, но я считаю, что менять Деяна не надо. Он хороший тренер.
Команда сейчас собралась и показывает хорошую игру», – сказал министр просвещения и болельщик «Спартака» Сергей Кравцов.
На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 11 очками в 7 матчах.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
