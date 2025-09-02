Гендиректор «Спартака»: «Сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Победа в каждой игре – самая правильная цель. Не скажу, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона»

Гендиректор «Спартака» сказал, что сейчас неправильно говорить о чемпионстве.

После 7 туров красно-белые идут на 6-м месте в таблице Мир РПЛ с 11 очками.

«Глядя на таблицу сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Правильно говорить о том, что нужно сконцентрироваться на победе в каждом ближайшем матче. Это самая правильная цель.

Не могу сказать, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона. Но, на мой взгляд, мы пока еще не там, где должны быть.

Поэтому сейчас я не хочу бросаться громкими фразами. Я хочу настраивать команду на то, чтобы она думала о победе в каждом ближайшем матче», – сказал Олег Малышев .