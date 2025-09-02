  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака»: «Сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Победа в каждой игре – самая правильная цель. Не скажу, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона»
16

Гендиректор «Спартака»: «Сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Победа в каждой игре – самая правильная цель. Не скажу, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона»

Гендиректор «Спартака» сказал, что сейчас неправильно говорить о чемпионстве.

После 7 туров красно-белые идут на 6-м месте в таблице Мир РПЛ с 11 очками. 

«Глядя на таблицу сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Правильно говорить о том, что нужно сконцентрироваться на победе в каждом ближайшем матче. Это самая правильная цель.

Не могу сказать, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона. Но, на мой взгляд, мы пока еще не там, где должны быть.

Поэтому сейчас я не хочу бросаться громкими фразами. Я хочу настраивать команду на то, чтобы она думала о победе в каждом ближайшем матче», – сказал Олег Малышев

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36581 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoОлег Малышев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Литвинов о «Спартаке»: «Мы сейчас одна семья. Станкович как глава этой семьи делает все для нас, все проблемы берет на себя»
3031 августа, 09:15
Гендиректор «Спартака» о слухах про отставку Станковича: «Бессмысленно комментировать это. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»
4431 августа, 03:58
Талалаев о «Спартаке»: «Не понимаю, о каком давлении речь. Я 2,5 года отработал в «Ахмате». Вот это – давление. А о «Спартаке» это придумывается»
10430 августа, 08:32
Главные новости
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
617 минут назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
3946 минут назад
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
4755 минут назад
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
2157 минут назад
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
29сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
46сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
51сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
93сегодня, 07:14
Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»
127сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
36 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
14 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
328 минут назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
231 минуту назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18
Глава Серии А: «Проведение Евро-2032 без «Сан-Сиро», «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением Италии»
2сегодня, 07:54
Директор ЦСКА Шипов: «Ставка на воспитанников – большая гордость. Сделаем все, чтобы такие таланты у нас развивались»
12сегодня, 07:30