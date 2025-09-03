Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»

Леонид Слуцкий высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

– Можно ли делать глобальные выводы об игре «Спартака» и работе Станковича, когда так много матчей на коротком отрезке сыграно в неравных составах?

– Станкович – тренер, который делает ставку на селекцию, на эмоции, дух, взаимоотношения. Но вообще не делает ставку на тактику, систему и взаимопонимание игроков. Поэтому, когда мы будем говорить о «Спартаке » после 15-го или 30-го тура, мы будем говорить то же самое.

Системной игры у «Спартака» не будет никогда, потому что тренер не делает на это ставку. Я не говорю, что это плохо, но это всегда разные впечатления, эмоциональные решения. Даже топовый игрок, который что-то провалит, может сесть, другой может встать, человек, который вчера смотрел игру на трибуне, может оказаться в стартовом составе, могут переходить на два или три центральных защитника. Это будет всегда, это типаж тренера.

При этом игроки качественные и состав длинный. Периодически матчи будут получаться, периодически не получаться, периодически лидеры будут вытаскивать, периодически – проваливаться. Поэтому попытка оценить отдельную игру вообще неважна.

Даже если ты суперблизок с игроками, когда не ставишь футболиста хотя бы на одну игру в старт, он захочет тебя убить. В футбольной команде ты не можешь сплотить не сплачиваемое: один сидит, другой чем-то недоволен, третьего куда-то отдают, четвертый был лучшим бомбардиром, а сейчас не попадает в состав. Это иллюзорное сплочение.

Станкович уже говорил, что несколько месяцев просил руководство об усилении одной позиции. То есть тренерство подменяется селекцией, но я не говорю, что это плохо. Все забыли, что Моуринью начинал как тактический новатор, а потом стал тренером, который говорил: «Я могу пойти к руководству «МЮ» и выбить 200 миллионов на трансферы, а он не может, потому что что он не Моуринью». Постепенно тренерство стало заменяться селекцией.

Саша (обращается к Александру Дорскому – Спортс’’), даже если удалили игрока, команда не должна разваливаться глобально, если она выстроена.

– Появилась новость, что Моуринью готов приехать в Россию за 20 миллионов в год. Если поставить его вместо Станковича, то будет тоже самое?

– На сегодня это одинаковый формат тренера, просто разный масштаб. Как артист из театра Нижнего Новгорода и заслуженный артист России. Стилистически это одно и тоже. Может быть, для «Спартака» так и надо. Я не обсуждаю сам стиль, я говорю, как это будет происходить.

– Такой подход может привести к чемпионству?

– Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству. Может, они выиграют кубок, – сказал в выпуске «Это футбол, брат!» главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.