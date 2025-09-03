Глебов о подготовке футболистов: «Детский тренер не может решить: «У парня нет техники, я поработаю с ним». Это всероссийская проблема. Они не настаивают, чтобы улучшать то, где ты слаб»

Кирилл Глебов высказался про проблемы подготовки детей в российском футболе.

– Откуда в тебе скорость?

– Наверное, гены. Сестра у меня чемпионка России в беге, в Челябинской области ставит рекорды. С другой стороны, папа у меня из мини-футбола, а там особо носиться не надо.

На всех «Веселых стартах» я бегал быстрее всех. На турнирах меня брали со старшими – потому что я и старших обгонял.

В Челябинске нет ни одного полноразмерного манежа, поэтому с ноября по февраль все играют в мини-футбол. Я и в него играл. А про большую карьеру даже не думал. Не представлял, что могу оказаться где-то наверху, чего-то достичь. Только тут, в ЦСКА, осознал, что у меня вообще происходит в жизни.

– Тренер Дмитрий Игдисамов, к которому ты попал в ЦСКА, говорил мне: «Проблема Кирюхи – базовая техника. Ее не заложили в сенситивный период – до 12 лет, когда Глебов начинал в Челябинске».

– Когда приехал в ЦСКА , и правда ничего, кроме бега, не умел. Дмитрий Игоревич встал за меня горой: «Глебов мне нужен. Качества в нем разовью».

– Почему тебе не заложили технику в Челябинске?

– Наверное, это всероссийская проблема. У нас детский тренер не может решить: «У парня нет техники, дай-ка я ему помогу, поработаю с ним». Нет – пусть бегает, забивает.

Они не настаивают на том, чтобы делать лучше в том, где ты слаб. Нет: «Ты бегаешь? Ну, беги. Забиваешь 20 голов за сезон, даешь результат? И хватит», – сказал полузащитник ЦСКА.