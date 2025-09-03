Директор ЦСКА Шипов: «Ставка на воспитанников – большая гордость. Сделаем все, чтобы такие таланты у нас развивались»
Исполнительный директор ЦСКА рассказал о ставке на воспитанников клуба.
«У нас в этом смысле подход очень простой. Ставка на своих воспитанников – большая гордость для ЦСКА. Когда видишь на поле наших выпускников академии, которые показывают такие результаты, то это повод для гордости для нас и радость для наших болельщиков.
Будем делать все, чтобы такие таланты у нас развивались», – сказал Савва Шипов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
