Директор ЦСКА Шипов: «Ставка на воспитанников – большая гордость. Сделаем все, чтобы такие таланты у нас развивались»

Исполнительный директор ЦСКА рассказал о ставке на воспитанников клуба.

«У нас в этом смысле подход очень простой. Ставка на своих воспитанников – большая гордость для ЦСКА . Когда видишь на поле наших выпускников академии, которые показывают такие результаты, то это повод для гордости для нас и радость для наших болельщиков.

Будем делать все, чтобы такие таланты у нас развивались», – сказал Савва Шипов.