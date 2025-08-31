  • Спортс
  • Гендиректор «Спартака» о слухах про отставку Станковича: «Бессмысленно комментировать это. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»
Гендиректор «Спартака» о слухах про отставку Станковича: «Бессмысленно комментировать это. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»

Гендиректор «Спартака» высказался о слухах про возможный уход Деяна Станковича.

Московский клуб обыграл «Сочи» (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ. Победа стала для красно-белых третьей подряд в рамках чемпионата и Фонбет Кубка России после 4-матчевой безвыигрышной серии. 

– Игра не получилась. Я очень переживал, нервничал. Игра не соответствовала уровню, который должны демонстрировать наши футболисты. Разочарованы стартом сезона. Результат начинает выправляться. Надеюсь, и дальше будет сделана работа над ошибками.

– Что можете сказать о слухах об уходе Станковича?

– Бессмысленно комментировать слухи. Не один раз говорил это в отношении предыдущих тренеров. Футбол – эмоциональная история. На данный момент Станкович – наш тренер. Других комментариев нет, – сказал Олег Малышев

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
