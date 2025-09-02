Кечинов о «Спартаке» против «Сочи»: «Ощущение, что вышли мастера, которые чемпионами каждый год становятся, и решили победить вполсилы. Без должного настроя команды любому тренеру будет тяжело»

Валерий Кечинов раскритиковал настрой игроков «Спартака» в матче с «Сочи».

В субботу красно-белые одержали победу (2:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ, забив оба гола с пенальти.

– Удастся ли Деяну Станковичу включиться в борьбу за чемпионство?

– Сложно сказать. Нет стабильности в игре, результатах. С «Зенитом», «Рубином» и «Пари НН» хорошо сыграли, но игра с «Сочи »… вроде бы и победили, но игры не было. Ощущение, что вышли мастера, которые всего добились, каждый год становятся чемпионами, и решили обыграть «Сочи» вполсилы. Но у команды нет запаса прочности, силы, и без должного настроя будет сложно добиваться успехов любому тренеру, будь то Станкович или кто‑то, кто его сменит.

– Будь у вас право решить тренерский вопрос, каким бы оно было?

– Я бы подождал окончания первого круга, посмотрел, какая игра, на каком месте команда. И, самое главное, есть ли перспективы с этим тренером, – сказал бывший игрок «Спартака ».