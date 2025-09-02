«Спартаку» все еще интересен центральный защитник Ву. «Ренн» готов обсуждать трансфер, но решение зависит от руководства (Metaratings)

Кристофер Ву по-прежнему может перейти в «Спартак».

Красно-белые сохраняет интерес к 23-летнему центральному защитнику «Ренна » и рассматривают его кандидатуру на замену Алексису Дуарте .

По данным Metaratings, спортивный блок французского клуба готов обсуждать трансфер с российской стороной, но решение по возможной сделке должно принять руководство команды.

Одним из плюсов в пользу возможной сделки может стать возможность «Спартака » оплатить сумму трансфера полностью и сразу, без разбивки платежей по периодам.