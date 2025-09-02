«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)

Александр Джику может перейти в «Спартак» из «Фенербахче».

По информации A Spor, красно-белые договорились с турецким клубом о трансфере 31-летнего защитника.

Сообщается, что сумма сделки составит около четырех миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что «Спартак » готов платить футболисту до 2,3 миллиона евро в год.

Александр Джику выступает за «Фенербахче » с июля 2023 года.

За турецкий клуб в общей сложности он провел 75 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .