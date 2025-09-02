«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
Александр Джику может перейти в «Спартак» из «Фенербахче».
По информации A Spor, красно-белые договорились с турецким клубом о трансфере 31-летнего защитника.
Сообщается, что сумма сделки составит около четырех миллионов евро.
Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» готов платить футболисту до 2,3 миллиона евро в год.
Александр Джику выступает за «Фенербахче» с июля 2023 года.
За турецкий клуб в общей сложности он провел 75 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Spor
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости