В «Спартаке» усомнились в результатах медосмотра Куэсты. Кахигао пытается убедить руководство подписать защитника (Metaratings)
Названа причина отказа «Спартака» от Карлоса Куэсты.
Ранее сообщалось, что московский клуб отменил трансфер защитника «Галатасарая».
По информации Metaratings.ru, у руководства «Спартака» вызвали сомнения результаты медосмотра Куэсты.
Утверждается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао все еще пытается убедить совет директоров подписать контракт с колумбийским защитником.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
