В «Спартаке» усомнились в результатах медосмотра Куэсты. Кахигао пытается убедить руководство подписать защитника (Metaratings)

Названа причина отказа «Спартака» от Карлоса Куэсты.

Ранее сообщалось , что московский клуб отменил трансфер защитника «Галатасарая ».

По информации Metaratings.ru, у руководства «Спартака » вызвали сомнения результаты медосмотра Куэсты .

Утверждается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао все еще пытается убедить совет директоров подписать контракт с колумбийским защитником.