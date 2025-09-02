  • Спортс
  «Спартаку» нужно усиление в защите, они работают в этом направлении. Старт сезона был неудачным, но в последних матчах игра выправилась». Жуков о красно-белых
15

Александр Жуков считает, что «Спартаку» необходимо усилить оборону.

Ранее появилась информация, что красно-белые согласовали трансфер защитника «Фенербахче» Александра Джику.

«Спартаку» нужно усиление в защите. Они работают в этом направлении. Думаю, Самошников – усиление для «Спартака». Ну и, конечно, нужен еще один хороший центральный защитник. Посмотрим, как себя покажет Джику.

Старт сезона у «Спартака» был неудачным, но в последних матчах игра выправилась: три победы – две в чемпионате, одна в Кубке. В матчах с «Зенитом» и «Рубином» «Спартак» показал неплохую игру. Но в последнем матче с «Сочи» качество футбола было невысокое», – сказал бывший председатель Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
