Ихеаначо перешел в «Селтик». Экс-форвард «Ман Сити» расторг контракт с «Севильей»

«Селтик» объявил о переходе форварда Келечи Ихеаначо свободным агентом.

28-летний игрок сборной Нигерии подписал контракт с шотландским клубом по схеме «1+1».

Накануне Ихеаначо расторг соглашение с «Севильей», проведя вторую половину прошлого сезона за «Мидлсбро» на правах аренды (1 гол в 15 играх).

Также нападающий известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Лестер».

Фото: x.com/CelticFC