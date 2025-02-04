«Севилья» отдала Ихеаначо «Мидлсбро» в аренду. Экс-форвард «Лестера» переехал в Испанию летом

Келечи Ихеаначо вернулся в Англию после полугода в Испании.

«Севилья » отправила форварда, подписанного на 2 года с опцией продления еще на один, в аренду в «Мидлсбро ».

В этом сезоне нигериец, известный по выступлениям за «Лестер» и «Манчестер Сити», принял участие в 11 играх в составе клуба Ла Лиги и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: mfc.co.uk