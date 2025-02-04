«Севилья» отдала Ихеаначо «Мидлсбро» в аренду. Экс-форвард «Лестера» переехал в Испанию летом
Келечи Ихеаначо вернулся в Англию после полугода в Испании.
«Севилья» отправила форварда, подписанного на 2 года с опцией продления еще на один, в аренду в «Мидлсбро».
В этом сезоне нигериец, известный по выступлениям за «Лестер» и «Манчестер Сити», принял участие в 11 играх в составе клуба Ла Лиги и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: mfc.co.uk
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Мидлсбро»
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