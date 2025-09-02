«Севилья» и Ихеаначо расторгли контракт. Форвардом интересовался «Селтик»
Келечи Ихеаначо покинул «Севилью».
Стороны договорились о расторжении контракта, рассчитанного до 2026 года.
Нигериец провел 11 матчей в составе испанского клуба и забил 3 гола. Во второй половине прошлого сезона он выступал за «Мидлсбро» на правах аренды и отметился одним голом в 15 играх.
Sky Sports сообщал, что подписать Ихеаначо до закрытия трансферного окна пытался «Селтик».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Севильи»
