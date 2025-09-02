«Севилья» и Ихеаначо расторгли контракт. Форвардом интересовался «Селтик»

Келечи Ихеаначо покинул «Севилью».

Стороны договорились о расторжении контракта, рассчитанного до 2026 года.

Нигериец провел 11 матчей в составе испанского клуба и забил 3 гола. Во второй половине прошлого сезона он выступал за «Мидлсбро» на правах аренды и отметился одним голом в 15 играх.

Sky Sports сообщал , что подписать Ихеаначо до закрытия трансферного окна пытался «Селтик».