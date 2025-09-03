Радимов о ЦСКА: «Уход Николича повлиял в лучшую сторону, команда показывает хороший футбол. Молодые игроки прибавили, Кисляк на своей позиции – лучший в РПЛ»
Владислав Радимов считает уход Марко Николича полезным для ЦСКА.
«Невозможно было предположить такие результаты, которые показывает ЦСКА. Уход Николича повлиял на москвичей в лучшую сторону. Команда показывает хороший футбол.
ЦСКА двигается в правильном направлении. Молодые футболисты армейцев прибавили. Сейчас можно сказать, что Кисляк на своей позиции является лучшим в РПЛ», – отметил экс-полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
