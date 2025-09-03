Радимов о ЦСКА: «Уход Николича повлиял в лучшую сторону, команда показывает хороший футбол. Молодые игроки прибавили, Кисляк на своей позиции – лучший в РПЛ»

Владислав Радимов считает уход Марко Николича полезным для ЦСКА.

«Невозможно было предположить такие результаты, которые показывает ЦСКА . Уход Николича повлиял на москвичей в лучшую сторону. Команда показывает хороший футбол.

ЦСКА двигается в правильном направлении. Молодые футболисты армейцев прибавили. Сейчас можно сказать, что Кисляк на своей позиции является лучшим в РПЛ », – отметил экс-полузащитник сборной России.