Лапочкин о судье матча ЦСКА – «Краснодар»: «У Шафеева за 1,5 года одна хорошая игра. Назначение на главный матч лета – эксперимент, который провалился»

Сергей Лапочкин раскритиковал назначение Рафаэля Шафеева на ЦСКА – «Краснодар».

Арбитр обслуживал центральный матч 7-го тура Мир РПЛ между лидерами чемпионата России ЦСКА и «Краснодаром » (1:1). На 56-й минуте он удалил форварда «быков» Джона Кордобу за опасную игру шипами против защитника Мойзеса Барбозы .

«Первую игру в сезоне Шафеев судил между «Зенитом » и «Ростовом» – не показал вторую желтую карточку футболисту «Ростова ». Ключевая ошибка. Дальше он едет на игру «Крылья Советов » – «Балтика» – ошибочно назначает пенальти, но ВАР исправляет.

Шафеев отлично отсудил только матч между «Рубином » и «Спартаком ». За 1,5 года одна хорошая игра. Назначение на главный матч лета – эксперимент, который явно провалился», – сказал бывший арбитр ФИФА Лапочкин в программе «Правила игры» на «Матч Премьер».

По словам Лапочкина, Шафеев должен был показать вторую желтую карточку игроку «Краснодара» Дугласу Соаресу за нарушение на Матеусе Алвесе в конце матча.

«Очевидная желтая карточка. Видим, что был наступ на голеностоп, он идет на слом. Это не красная, потому что пятка стоит на земле. «Краснодар» должен был остаться вдевятером», – сказал экс-рефери.

