ЦСКА бесплатно отдаст Агапова «Акрону» в аренду с опцией выкупа (Иван Карпов)

ЦСКА отправит Илью Агапова в «Акрон».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , армейцы бесплатно отдадут защитника в аренду. Будет предусмотрена опция выкупа.

Агапов уже прибыл в Тольятти. Медосмотр был пройден им ранее.

В прошлом сезоне Илья играл за ЦСКА только в FONBET Кубке России. Во второй части чемпионата он выступал в составе «Пари НН».

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .