ЦСКА бесплатно отдаст Агапова «Акрону» в аренду с опцией выкупа (Иван Карпов)
ЦСКА отправит Илью Агапова в «Акрон».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, армейцы бесплатно отдадут защитника в аренду. Будет предусмотрена опция выкупа.
Агапов уже прибыл в Тольятти. Медосмотр был пройден им ранее.
В прошлом сезоне Илья играл за ЦСКА только в FONBET Кубке России. Во второй части чемпионата он выступал в составе «Пари НН».
Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
