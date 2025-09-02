  • Спортс
  • Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»
Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»

Алан Ширер осудил скандальный трансфер Александера Исака в «Ливерпуль».

«Мне не понравилось, как все закончилось. Я считаю неправильным то, что игрок бастует и отказывается играть, пока ему платят зарплату и действует контракт. 

Я понимаю и другое: когда клуб хочет избавиться от тебя, он это делает, но продолжает платить зарплату. Когда ты подписываешь контракт, то обязан его выполнять.

Я не думаю, что ситуация пошла кому-либо на пользу, все это плохо отразилось на футболе и на болельщиках, потому что это они платят, они создают эту великую игру. Когда клуб тебе платит, а ты отказываешься играть, тебя это совсем не красит.

В итоге Исак добился трансфера в «Ливерпуль», того, чего он хотел. Такое бывало раньше и будет снова, но нынешним летом это кажется более заметным: Ларсен не играл за «Вулверхэмптон», Висса не играл за «Брентфорд», и, конечно, Исак не играл за «Ньюкасл».

Марк Гехи, напротив, сделал все правильно и пострадал, потому что не получил трансфер в «Ливерпуль», так как «Кристал Пэлас» не нашел замену. Он был настоящим профессионалом, но не получил свой трансфер, и это кажется несправедливым.

Я уверен, что в конце сезона он уйдет бесплатно и заключит выгодный контракт, но все же», – отметил экс-форвард «Ньюкасла».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OneFootball
