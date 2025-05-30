  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сборную некем комплектовать, в топ-клубах одни иностранцы, мы опять изуродовали себе все. Какая разница, кто Карпина заменит? С папуасами играть?» Пономарев о национальной команде
55

«Сборную некем комплектовать, в топ-клубах одни иностранцы, мы опять изуродовали себе все. Какая разница, кто Карпина заменит? С папуасами играть?» Пономарев о национальной команде

Владимир Пономарев высказался о возможном уходе Валерия Карпина из сборной.

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Официальное объявление назначении Карпина ожидается после матчей сборной России с Нигерией и Беларусью. После выхода из отпуска 17 июня «Динамо» начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера.

– У меня отрицательное мнение по этому вопросу. Он ярый спартаковец, а «Динамо» и «Спартак» не очень хорошо относятся к друг другу. И советское время то же самое было. Ближе всегда были ЦСКА и «Динамо». А «Спартак» и «Локомотив» обособленно стояли как-то.

С точки зрения этики, Гусев принял команду, 3 игры выиграл, 1 матч проиграл. Мне кажется, можно было ему доверить команду на следующий сезон.

Как думаете, в будущем Карпин может отказаться от сборной в пользу «Динамо»?

– Наверное, может, потому что в сборной уже неинтересно работать. С кем играть? Некем комплектовать команду, потому что одни иностранцы играют в топ-командах. Мы опять изуродовали себе все.

Кто бы мог заменить Карпина в сборной России?

– Какая разница, кто заменит? С папуасами играть?

Мог бы Черчесов заменить Карпина на посту главного тренера сборной?

– Да, согласен, запросто. Стаса я очень хорошо знаю. Требовательный, знающий тренер. Возьмется ли он за это безобразное дело, я не знаю, – сказал бывший защитник ЦСКА. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт день за днем»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoСборная России по футболу
logoСтанислав Черчесов
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комличенко о Карпине в «Ростове»: «Летали бутылки в перерыве. Мы можем вести 2:0, и он все равно в ярости из-за какого-то мини-момента»
430 мая, 10:04
«Если красно-белый Comedy Club уволит Станковича и назначит Карпина, я не удивлюсь. Руководство «Спартака» любит принимать странные решения». Тумилович о тренерах
3630 мая, 08:58
Газзаев о Карпине в «Динамо»: «Какой у него опыт побед в больших турнирах? Где титулы? Если речь о чемпионстве, то возникают вопросы»
12529 мая, 11:19
«Преклонение перед иностранцами началось с Петра Первого. Станкович берет 4-е место, и это считается нормальным. Хотя у «Спартака» одна задача – стать первым». Валерий Овчинников о сербе
4129 мая, 10:18
Точилин про «Динамо»: «Карпин поможет взять первый трофей за 30 лет. Клуб уверенно будет претендовать на высокие места»
4728 мая, 22:09
Главные новости
Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев
2 минуты назад
Лангович о конфликте Пьянича и Комличенко в серии пенальти в Кубке: «Миралем должен был передать мяч Николаю, но просто отшвырнул его. Некрасиво, я считаю»
17 минут назад
«Штутгарт» запросит у «Реала» 50+ млн евро за Штиллера. Клубы еще не ведут переговоры, хавбек нравится Алонсо и хотел бы перейти (As)
515 минут назад
Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»
1331 минуту назад
Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»
343 минуты назад
Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)
743 минуты назад
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
24сегодня, 09:48
Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»
7сегодня, 09:48
Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе
8сегодня, 09:36
Аль-Хелайфи осудил беспорядки после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не спорт. Прошу сохранять спокойствие, мы хотим безопасности»
8сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
410 минут назадФото
Мусаев о Кордобе: «Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне. Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то»
121 минуту назад
Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»
34 минуты назад
Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
54 минуты назад
«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
157 минут назад
Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»
сегодня, 09:38
Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
2сегодня, 09:35
Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»
6сегодня, 08:49
КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
8сегодня, 08:47
Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»
3сегодня, 08:44