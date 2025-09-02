Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»

Иньиго Мартинес считает, что «Барса» заслужила выход в финал ЛЧ в прошлом сезоне.

В полуфинале турнира каталонская команда по сумме двух матчей проиграла «Интеру » (3:3 – первый матч, 3:4 – ответный).

«Этот полуфинал стал для нас тяжелым ударом. Мы уступили несправедливо и заслужили выйти в финал.

Будет сложно получить еще один такой шанс, но надеемся, что это произойдет в этом сезоне», – сказал бывший защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес , выступающий за «Аль-Наср ».