Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
Иньиго Мартинес считает, что «Барса» заслужила выход в финал ЛЧ в прошлом сезоне.
В полуфинале турнира каталонская команда по сумме двух матчей проиграла «Интеру» (3:3 – первый матч, 3:4 – ответный).
«Этот полуфинал стал для нас тяжелым ударом. Мы уступили несправедливо и заслужили выйти в финал.
Будет сложно получить еще один такой шанс, но надеемся, что это произойдет в этом сезоне», – сказал бывший защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес, выступающий за «Аль-Наср».
